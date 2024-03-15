صافرة أرجنتينية تضبط كلاسيكو الأهلي والنصر

واختار الاتحاد خالد الطريس لقيادة مواجهة الطائي وضيفه الاتفاق، وسيعاونه كل من محمد العكبري وعبدالرحيم الشمري، في حين سيشرف عبدالله الشهري على غرفة الفيديو بمساعدة من سعيد آل مهدي.