صافرة أرجنتينية تضبط كلاسيكو الأهلي والنصر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قوائم حكام مباريات اليوم الجمعة، من منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.
عين الاتحاد طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية لإدارة قمة مباريات الجولة، والتي تجمع الأهلي بضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وسيدير الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو المباراة حكماً للساحة على أن يعاونه مواطناه غابرييل تشاد كمساعد أول وإيزيكيل برابلوفسكي مساعد ثانٍ، فيما سيتولى هيكتور باليتا إدارة غرفة الفيديو وبمساعدة من الحكم السعودي فيصل القحطاني.
واختار الاتحاد خالد الطريس لقيادة مواجهة الطائي وضيفه الاتفاق، وسيعاونه كل من محمد العكبري وعبدالرحيم الشمري، في حين سيشرف عبدالله الشهري على غرفة الفيديو بمساعدة من سعيد آل مهدي.
وكلف أحمد الرميخاني بإدارة لقاء الفيحاء ونظيره الرياض، على أن يساعده كل من مفرح آل حسن وعبدالعزيز العبدالكريم، أما غرفة الفيديو ستكون بعهدة سلطان عكيري وبمساعدة من سعد السبيعي.