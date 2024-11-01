صافرة ألمانية تضبط ديربي النصر والهلال

وأسند اتحاد القدم لطاقم حكام ألماني بقيادة فيليكس زواير إدارة ديربي العاصمة الرياض، الذي يجمع بين النصر وغريمه التقليدي الهلال والمقرر إقامته على ملعب الأول بارك مساء اليوم الجمعة، حيث سيساعده مواطناه روبرت كيمبتر مساعد أول، وكريستيان ديزت مساعد ثانٍ، فيما سيتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم كريستيان دينجيرت ويساعده الحكم الوطني عبدالرحيم الشمري.