صافرة ألمانية تضبط ديربي النصر والهلال

عيّن الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم أوروبي لقيادة قمة مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/2025.
وأسند اتحاد القدم لطاقم حكام ألماني بقيادة فيليكس زواير إدارة ديربي العاصمة الرياض، الذي يجمع بين النصر وغريمه التقليدي الهلال والمقرر إقامته على ملعب الأول بارك مساء اليوم الجمعة، حيث سيساعده مواطناه روبرت كيمبتر مساعد أول، وكريستيان ديزت مساعد ثانٍ، فيما سيتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم كريستيان دينجيرت ويساعده الحكم الوطني عبدالرحيم الشمري.
وكلف الحكم شكري الحنفوش لقيادة مباراة ضمك وضيفه الرياض، ويعاونه كل من عبدالعزيز البريه وبليغ آل رمضان، بينما ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة محمد الحربي وبمساعدة من محمد المطرودي.
واختار اتحاد القدم محمد الدقاش لإدارة مواجهة الخليج ونظيره الرائد، على أن يساعده كل من عيسى الخيبري وسعد الشبرمي، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إدارة عبدالله الشهري وبمساعدة من محمد الحنفوش.