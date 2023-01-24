الاتحاد السعودي لكرة القدم يشارك في الملتقى الاستثماري البلدي

وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي في هذا الملتقى للتعريف وتشجيع المستثمرين للبدء في الاستثمار في المجال الرياضي وتطويره، وما يحظى به القطاع الرياضي على وجه العموم وكرة القدم على وجه الخصوص من دعم سخي من القيادة الرشيدة.