الاتحاد السعودي لكرة القدم يشارك في الملتقى الاستثماري البلدي

شارك الاتحاد السعودي لكرة القدم في الملتقى الاستثماري البلدي والذي افتتحه اليوم الثلاثاء وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل بواجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى الخميس المقبل.
وافتتح الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القباع ركن الاتحاد السعودي في المعرض.
وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي في هذا الملتقى للتعريف وتشجيع المستثمرين للبدء في الاستثمار في المجال الرياضي وتطويره، وما يحظى به القطاع الرياضي على وجه العموم وكرة القدم على وجه الخصوص من دعم سخي من القيادة الرشيدة.
وشهد جناح الاتحاد السعودي في الملتقى الاستثماري البلدي إقبالاً من المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي.