مدرب الهلال "دياز": قدمنا أسوأ مباراة أمام التعاون.. وخسارة الليلة مؤلمة

تلقى فريق الهلال الكروي الأول هزيمة مفاجئة أمام فريق التعاون بنتيجة (2/1)، في لقاء الجولة الخامسة من دوري روشن ،ليتعرض الفريق لأول هزيمة له منذ بداية الموسم الحالي.
وقال " دياز" مدرب الفريق في تصريحات ما بعد المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، علينا تصحيح الأخطاء سريعاً، فخسارة الليلة مؤلمة، لم نقدم مستوى جيداً لا من ناحية الاستحواذ ولا صناعة الهجمات، وحتى إنهاء الهجمات".
وأضاف دياز: "ما زلنا في بداية الدوري، يجب علينا الهدوء ولملمة الأوراق من جديد، وسنعود أقوى باسترجاع المصابين وتصحيح الأخطاء، نعتذر لجماهيرنا، وسنقوم بتعويضهم في المباراة القادمة".
من جانبه قال " شاموسكا" مدرب التعاون: "كنا نعلم خطورة الهلال، حاولنا إيجاد طريقة لإيقافها وتمكنا من فعل ذلك بعد مرور 25 دقيقة من بداية المباراة".
وأضاف شاموسكا: "انتصار مستحق بلا شك، وهذا تتويج لجهود وتعب لاعبي التعاون الذين جاهدوا طوال المباراة لتقديم كل ما لديهم من جهد رغم إكمال المباراة بـ10 لاعبين فقط".
وتجمد رصيد الهلال بعد هزيمة الليلة عند النقطة الـ12، ليحتل المركز الثاني "مؤقتاً" في جدول ترتيب الدوري، بينما احتل التعاون المركز الثالث برصيد 11 نقطة "مؤقتاً".