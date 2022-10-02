مدرب الهلال "دياز": قدمنا أسوأ مباراة أمام التعاون.. وخسارة الليلة مؤلمة

وقال " دياز" مدرب الفريق في تصريحات ما بعد المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، علينا تصحيح الأخطاء سريعاً، فخسارة الليلة مؤلمة، لم نقدم مستوى جيداً لا من ناحية الاستحواذ ولا صناعة الهجمات، وحتى إنهاء الهجمات".