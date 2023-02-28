بالفيديو.. هدفُ لاعب النصر "كريستيانو رونالدو" الأجملُ في جولة "يوم التأسيس"

وحصل هدف النجم البرتغالي الثالث على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 77،7% من أصوات المصوتين في الاستفتاء، والبالغ عددهم "٢٥٨٫٨" ألف صوت، متقدِّمًا بفارق كبير على هدف المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي لاعب الفيحاء بمرمى التعاون، الذي حلّ ثانيًا بـ13،8% من الأصوات، فيما جاء هدف الأورغوياني رينزو لوبيز لاعب الباطن بمرمى الاتفاق، في المرتبة الثالثة بـ8،5% من الأصوات.