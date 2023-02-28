بالفيديو.. هدفُ لاعب النصر "كريستيانو رونالدو" الأجملُ في جولة "يوم التأسيس"

فاز الهدف الثالث للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بمرمى ضمك؛ بجائزة أجمل هدف في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين "جولة يوم التأسيس"، بحسب استطلاع الجماهير.
وقاد رونالدو فريقَه النصر للفوز على فريق ضمك بثلاثية نظيفة؛ حيث نجح "الدون" في تسجيل أهداف الفريق الثلاثة ليصل إلى الهدف الثامن له هذا الموسم، وهو الهاتريك الثاني مع النصر في 5 مباريات.
وجاءت أهداف "صاروخ ماديرا" في الدقائق: "18" من ركلة جزاء، و"23"، و"44".
ورفع هذا الفوز رصيد النصر إلى 42 نقطة بصدارة الدوري السعودي وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة، الذي كان قد تصدّر رغم تعادله السلبي أمام نظيره الرائد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": فقد حصل هدف النجم البرتغالي على اختيار الجماهير كأفضل هدف في الجولة.
وحصل هدف النجم البرتغالي الثالث على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 77،7% من أصوات المصوتين في الاستفتاء، والبالغ عددهم "٢٥٨٫٨" ألف صوت، متقدِّمًا بفارق كبير على هدف المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي لاعب الفيحاء بمرمى التعاون، الذي حلّ ثانيًا بـ13،8% من الأصوات، فيما جاء هدف الأورغوياني رينزو لوبيز لاعب الباطن بمرمى الاتفاق، في المرتبة الثالثة بـ8،5% من الأصوات.