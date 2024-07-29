حارس مايوركا الإسباني يرغب بالانتقال للاتحاد

أفادت تقارير إعلامية، بأن الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويأمل مسؤولو نادي اتحاد جدة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الصيف الجاري، بعد رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي الذي انتقل لصفوف الخلود.
وبحسب الصحفي وخبير الانتقالات الإيطالي رودي جاليتي، فإن الحارس الصربي أبدى موافقته على فكرة الانتقال للدوري السعودي.
وأشار الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن الحارس بريدراج رايكوفيتش، يرغب في الانضمام لصفوف نادي الاتحاد".
وأوضح رودي غاليتي أن نادي الاتحاد يبحث بشدة عن التعاقد مع حارس مرمى، لضمه لتشكيلة الفريق، وأن خيار التعاقد مع رايكوفيتش يبقى مطروحا، إلى جانب وجود اسم دييغو كوستا، حارس مرمى بورتو ومنتخب البرتغال، الذي تألق في بطولة "يورو 2024".
يشار أن إدارة الاتحاد وضعت الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرتغالي دييغو كوستا، في قائمة اهتماماتها، بسبب مغالاة مانشستر سيتي الإنجليزي في طلباته المالية للتخلي عن حارسه البرازيلي إيدرسون هذا الصيف ورغبته في الحصول على 50 مليون يورو.
الجدير ذكره، أن الحارس صاحب الـ 28 عاماً، خاض الموسم الماضي 36 مباراة بقميص مايوركا، واستقبلت شباكه 43 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 9 مناسبات، علما بأن عقده مع النادي الإسباني ينتهي في صيف 2026.