حارس مايوركا الإسباني يرغب بالانتقال للاتحاد

وأوضح رودي غاليتي أن نادي الاتحاد يبحث بشدة عن التعاقد مع حارس مرمى، لضمه لتشكيلة الفريق، وأن خيار التعاقد مع رايكوفيتش يبقى مطروحا، إلى جانب وجود اسم دييغو كوستا، حارس مرمى بورتو ومنتخب البرتغال، الذي تألق في بطولة "يورو 2024".