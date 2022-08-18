طارق حامدي ينتزع ذهبية الكاراتيه في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

انتزع البطل الأولمبي طارق حامدي الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه "وزن + 84 كجم" بعد فوزه على الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان في المباراة الختامية لوزن + 84 كجم، نتيجة "10 - 4" في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقام منافساتها حاليًّا في مدينة قونية التركية.