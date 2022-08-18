طارق حامدي ينتزع ذهبية الكاراتيه في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

انتزع البطل الأولمبي طارق حامدي الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه "وزن + 84 كجم" بعد فوزه على الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان في المباراة الختامية لوزن + 84 كجم، نتيجة "10 - 4" في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقام منافساتها حاليًّا في مدينة قونية التركية.
وجاء تأهّل لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي إلى نهائي منافسات "وزن + 84 كجم" بعد فوزه على التركي سين فاتح بنتيجة 2-0.
فيما أنهى لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فرج الناشري، مشاركته في منافسات كومتيه "وزن - 84 كجم" بالمركز الرابع، بعد خسارته من أمام المغربي نبيل الشعبي في نزال تحديد المركز الثالث ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.
وكان اللاعب فرج الناشري قد تأهّل إلى نزال "تحديد المركز الثالث" في منافسات كومتيه "وزن - 84 كجم" بعد فوزه على الباكستاني علي عمران بنتيجة "2 - 0".