صحيفة فرنسية: تَنافس بين "الهلال" و"الأهلي" على ضم المغربي "أوناحي" لاعب أولمبيك مارسيليا

كشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية، عن تنافس ناديي الهلال والأهلي، للتعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي والمنتخب المغربي، خلال الموسم الجديد.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة الفرنسية فإن الهلال والأهلي يرغبان في ضم أوناحي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والذي سَبَق له رفض العديد من العروض، لتفضيله البقاء واللعب للنادي الفرنسي.
وأفادت الصحيفة بأنه سيكون على الناديين السعوديين الاستعداد لتقديم ما بين 15 و20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب المغربي.
وانضم عز الدين أوناحي صاحب الـ23 عامًا، لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 2023، قادمًا من أنجيه الفرنسي، كما يلعب للمنتخب المغربي منذ 2022.
وسبَق للاعب المغربي تمثيل عدة أندية مثل: ستراسبورغ، الفرنسي وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.