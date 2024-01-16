تحدي سباق العقبات الشهير "تاف مادر" يعود إلى جدة نهاية الأسبوع

بمزيد من الإثارة والتشويق تستقبل جدة يوم الجمعة المقبل، تحدي سباق العقبات الشهير تاف مادر، وتعد هذه الفعالية الثانية من بين أربع فعاليات كبرى تشهدها المملكة العربية السعودية في عام 2024.
وينطلق الحدث الذي يستضيفه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، يوم الجمعة الموافق 19 يناير، في إستاد الملك عبدالله الرياضي بجدة. ويكون الآلاف من هواة المغامرة على موعد مع مغامرة مشوقة، فالفرصة متاحة أمامهم لاختبار قوتهم الجسدية وقدرتهم على التحمّل وصلابتهم الذهنية في تجربة استثنائية، وسط أجواء رياضية ممتعة ومثيرة.
وتتضمن نسخة عام 2024 من تاف مادر، سباقات مختلفة وعقبات متفاوتة، حرصًا من المنظمين على مشاركة جميع الفئات في السباق، حيث قُسِّمَت التحديات، بطول المضمار وعدد العقبات كالتالي، سباق 10 كم المفتوح لمن هم فوق الرابعة عشر من العمر مع أكثر من 20 عقبة، وسباق 5 كم المفتوح لمن هم بعمر الثالثة عشر وما فوق مع أكثر من 13 عقبة، وأخيرًا سباق الأطفال بعمر 6 أعوام وحتى عمر 12 عامًا مع مضمار ترابي بطول 1.6 كم وأكثر من 8 عقبات.
وفي محاولة لرفع معدل الإدرينالين، تم إضافة عقبات جديدة مثيرة! فأصبح على المتسابقين أن يصمدوا في حمام الثلج في تحدي "آرتيك إنيما"، وأن يحاولوا الابتعاد عن الأطراف المكشوفة للأسلاك في تحدي "العلاج بالصدمات الكهربائية"، وأن يتجاوزوا جذوع الأشجار الضخمة في تحدي "لامبرجاكد". أما الجمهور فهم على موعد مع الأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية وتشكيلة رائعة من المطاعم، في قرية "مادر" على هامش السباق.
وتستمر رحلة تاف مادر في المملكة العربية السعودية بعد سباق جدة، لتكون المحطة القادمة في الدمام، في بحيرات الخبر، يوم الجمعة 2 فبراير، مع تحديات جديدة وسباقات متنوعة.
وتشهد الفعالية الرابعة والأخير لموسم المملكة العربية السعودية، السباق الأصعب، والأول من نوعه في المنطقة، تاف مادر إنفينيتي العلا وهو سباق التحمل لمدة ثماني ساعات، والذي يقام يوم السبت 24 فبراير، في مزارع العلا. والذي يقدم أكبر مجموع جوائز في تاريخ سباقات العقبات والتي تقدر بـ 480000 دولار أمريكي.
ومع اقتراب الحدث، تبقى عدد قليل من الأماكن الشاغرة، لذا ننصح كل من يريد المشاركة بسرعة التسجيل قبل نفاذ التذاكر، يمكنكم التسجيل عبر مع أسعار مميزة ومتاحة للجميع، حيث يبدأ سعر التذكرة من 200 ريال سعودي بالنسبة لسباق 10 كم، و150 ريالاً سعوديًا لسباق 5 كم و70 ريالًا سعوديًا لسباق تاف مادر الأطفال.
واحتفالاً بعودة أشهر تحدي سباق عقبات إلى جدة، يقدم منظمو السباق خصمًا كبيرًا بنسبة 10% على التذاكر النهائية المتبقية. للاستفادة بهذا الخصم استخدم الكود JEDDAH10 عند الحجز.