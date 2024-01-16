تحدي سباق العقبات الشهير "تاف مادر" يعود إلى جدة نهاية الأسبوع

وتتضمن نسخة عام 2024 من تاف مادر، سباقات مختلفة وعقبات متفاوتة، حرصًا من المنظمين على مشاركة جميع الفئات في السباق، حيث قُسِّمَت التحديات، بطول المضمار وعدد العقبات كالتالي، سباق 10 كم المفتوح لمن هم فوق الرابعة عشر من العمر مع أكثر من 20 عقبة، وسباق 5 كم المفتوح لمن هم بعمر الثالثة عشر وما فوق مع أكثر من 13 عقبة، وأخيرًا سباق الأطفال بعمر 6 أعوام وحتى عمر 12 عامًا مع مضمار ترابي بطول 1.6 كم وأكثر من 8 عقبات.