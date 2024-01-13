على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.. انطلاق بطولة مهد الدولية بـ4 مباريات و24 هدفًا

انطلقت بطولة مهد الدولية لكرة القدم، التي تحتضنها ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" الرديفة في جدة حتى يوم الجمعة المقبل، بإقامة أربع مباريات على فترتين، بحضور عبدالله حماد الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
وشهدت مباريات الفترة الأولى من البطولة فوز يوفنتوس الإيطالي على نظيره أكاديمية مهد 6/ 1، وفوز رويال أنتويرب البلجيكي على نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي 3/ 0.
وفي الفترة الثانية فاز كاشيوا ريسول الياباني على نظيره تونتي الهولندي 5/ 0، وفاز سلافيا براغ التشيكي على نظيره أكاديمية أترام دي فيسير الغاني 5/ 4.
وتستمر البطولة لمدة ستة أيام للاعبين من فئة مواليد 2008/ 2009، وتُقام مبارياتها بنظام المجموعات. وتُقسم فِرق البطولة إلى مجموعتين، ثم تقام مباريات بنظام خروج المغلوب في الأدوار المتقدمة وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في الـ 18 من يناير الجاري.
وتهدف الأكاديمية من خلال هذه البطولة إلى صقل وتطوير الموهبة، والتعرف على آخر ما توصلت إليه الأكاديميات والفِرق العالمية في تطوير مواهب الفئات السنية، إضافة إلى إقامة ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج معايشة من إدارة الفِرق الفنية والإدارية بهدف تطوير الكوادر السعودية.