ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم .. الأخضر يواصل استعداده لمواجهة بنما

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء ، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الخامسة والأخيرة في المرحلة الثالثة أمام منتخب بنما بعد يوم غدٍ الخميس على ملعب آل نهيان بأبوظبي، عند الساعة الرابعة عصرًا.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء بعدها أجريت مباريات مصغره، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، واصل الثلاثي "صالح الشهري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري" تمارينهم اللياقية على أرضية الملعب، فيما اكتفى اللاعب "سلمان الفرج" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.