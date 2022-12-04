كأس العالم قطر 2022 : البرازيل تسعى إلى إخماد ثورة "كوريا" ..و"كرواتيا" لعبور محطة "اليابان"

تُستكمل اليوم الاثنين مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022 بمواجهتَين مثيرتَين على النحو الآتي :
قمة منتظرة تجمع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، ونظيره اليابان، على أرض ملعب الجنوب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم.
اليابان تخوض هذه المواجهة بنشوة الانتصار التاريخي على إسبانيا 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات (متصدر مجموعته - 6 نقاط).
فيما يأمل رفاق "لوكا مودريتش" تقديم صورة زاهية عن كرواتيا في دور الـ 16، بعد الحضور الباهت في دور المجموعات.
يحتضن ملعب 974 عند العاشرة من مساء اليوم، قمة مرتقبة في ثمن نهائي مونديال قطر، تجمع المنتخب البرازيلي (المرشح لبلوغ النهائي وصاحب 6 ألقاب) نظيره كوريا الجنوبية.
ممثل آسيا "كوريا الجنوبية" يواجه "السامبا" بنشوة الانتصار التاريخي على البرتغال 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويسعى إلى تحقيق انتصار آخر حتى لو كان ذلك على حساب أحد المرشحين لنيل اللقب.
في المقابل تسعى البرازيل إلى حسم المواجهة مبكرًا ، حتى لا يحدث "الشمشون الكوري " أي مفاجأة.
وتأمل البرازيل مشاركة النجم "نيمار" العائد من الإصابة في المباراة كونه قيمة فنية ويحدث الفارق داخل الميدان، من أجل الحسم مبكرًا.