كأس العالم قطر 2022 : البرازيل تسعى إلى إخماد ثورة "كوريا" ..و"كرواتيا" لعبور محطة "اليابان"

ممثل آسيا "كوريا الجنوبية" يواجه "السامبا" بنشوة الانتصار التاريخي على البرتغال 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويسعى إلى تحقيق انتصار آخر حتى لو كان ذلك على حساب أحد المرشحين لنيل اللقب.