الشخصية العربية "راشد" في لعبة Street Fighter 6 حصريًّا في موسم الجيمرز: أرض الأبطال

ويمتاز "راشد" بخفّة حركته، وركلاته السريعة، واستغلاله للرياح، ومهارته الكبيرة في الباركور. ومن بين قدراته: "الزوبعة العربية"؛ وهي حركة تتسبّب في ضرر ملحوظ على الخصوم، كما يقوم في قدرته الخارقة بتنفيذ عاصفة يحاصر فيها الخصم قبل أن ينهال عليه بضرباتٍ متتالية.