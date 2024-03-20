مدرب الأخضر "مانشيني": اللاعبون الحاليون هم الأفضل ويستطيعون تطبيق الأفكار على أرض الملعب

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم روبرتو مانشيني أن مواجهة طاجيكستان هي أول مباراة لهم بعد كأس آسيا، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون منتخبًا مميزًا ووصل لدور متقدم في كأس آسيا.