مدرب الأخضر "مانشيني": اللاعبون الحاليون هم الأفضل ويستطيعون تطبيق الأفكار على أرض الملعب

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم روبرتو مانشيني أن مواجهة طاجيكستان هي أول مباراة لهم بعد كأس آسيا، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون منتخبًا مميزًا ووصل لدور متقدم في كأس آسيا.
ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب طاجيكستان غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال "مانشيني" في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة طاجيكستان: إن اللاعبين الحاليين هم الأفضل بالنسبة له، فهم يستطيعون تطبيق أفكاره على أرض الملعب.
وأضاف أنهم يشعرون ببعض الإحباط بعد كأس آسيا؛ لأنهم كانوا يستحقون الوصول لمراحل أبعد؛ نظرًا لأدائهم في البطولة.
وأوضح أنه ليس لديه مشكلة مع أي لاعب، مشيرًا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لكل لاعب يرغب بتمثيل الأخضر.