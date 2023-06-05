والد "ميسي" يكشف عن رغبته في العودة إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية

كشف خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، عن رغبة ابنه في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن أي قرار لم يتخذ بهذا الشأن حتى الآن.
يبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد اجتماع بين خورخي ميسي والده ووكيل أعماله وخوان لابورتا رئيس برشلونة.
والتقى والد النجم الأرجنتيني مع رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، خوان لابورتا، اليوم الاثنين، لمناقشة إمكانية عودة اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 إلى النادي، هذا الصيف.
وردًا على سؤال عما إذا كان برشلونة الوجهة المفضلة لميسي، أجاب للصحفيين: "ليونيل يريد العودة إلى برشلونة، وأريد أن أراه مرة أخرى مع النادي".
وكشف خورخي ميسي للصحافيين أن ليونيل سيتخذ قراره قريبًا لكن لست أدري أي قرار، لا أدري في الوقت الحالي، يتعين علينا التباحث في الكثير من الأشياء.
لكن بعد ساعات من هذا التصريح، وعلى الرغم من موافقة رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على خطط البرسا المالية للموسم القادم، كشفت تقارير إعلامية أن البرسا لم يقدم أي عرض لميسي خلال اجتماع "خورخي ولابورتا".
وتابعت التقارير أن الوقت بدأ ينفد لإتمام العملية، لكنّ الرجلين قررا منح نفسيهما ساعات إضافية للبحث عن حلول مجدية، وختمت بأن قرار ليو ميسي بات قاب قوسين من الإعلان.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عودة ميسي بالنسبة للابورتا باتت تشكل هاجسًا، وهو على استعداد لبذل كل ما في وسعه لرؤيته مجددًا بقميص البلوجرانا.
ويعلم برشلونة أن عرضه، لا يمكن أن ينافس العرض الفلكي للهلال السعودي الذي يصل إلى 400 مليون يورو في الموسم.