والد "ميسي" يكشف عن رغبته في العودة إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية

لكن بعد ساعات من هذا التصريح، وعلى الرغم من موافقة رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على خطط البرسا المالية للموسم القادم، كشفت تقارير إعلامية أن البرسا لم يقدم أي عرض لميسي خلال اجتماع "خورخي ولابورتا".