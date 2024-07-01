غلطة سراي ونادٍ إنجليزي يهددان الاتفاق برحيل ديماراي غراي

قالت تقارير إعلامية إن الجامايكي ديماراي غراي، لاعب نادي الاتفاق، قد اقترب من الرحيل عن فريقه الصيف الجاري .
وقال الصحفي "بن جاكوبس" إن ديماراي يلقى اهتمام العديد من أندية الدوري الأوروبي.
وكشف الصحفي عن أن غلطة سراي مهتم كثيرًا باللاعب، بالإضافة إلى اهتمام أحد أندية الدوري الإنجليزي.
وانضم ديماراي غراي البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي الاتفاق في سبتمبر 2023، قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي.
وسبق للاعب اللعب للعديد من الأندية أبرزها برمنغهام سيتي، ليستر سيتي، باير ليفركوزن، وتبلغ قيمته السوقية نحو 8 ملايين يورو.