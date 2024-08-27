الجولة الثانية من دوري روشن.. القادسية يواصل انطلاقته ويتخطى الرائد

واصل فريق القادسية الأول لكرة القدم انطلاقته القوية بتحقيقه الفوز الثاني توالياً على حساب مضيفه الرائد بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء على ملعب نادي الرائد ببريدة لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
لم تفلح محاولات الفريقين في الشوط الأول من زيارة أي من المرميين على الرغم من الفرص التي سنحت لهم للتسجيل لتغيير عداد النتيجة.
ونجح اللاعب تركي العمار في منح النقاط الثلاث لمصلحة فريقه القادسية بتسجيله هدف الانتصار الثمين من تصويبة ذكية خادعت الحارس مشاري سنيور لتعانق الشباك في الدقيقة 79 من مجريات المباراة.
بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط وضعته في الصدارة مؤقتاً بينما توقف رصيد الرائد عند نقطة يتيمة حصدها من تعادله مع النصر في الجولة الأولى ليستقر في المركز الثاني عشر.