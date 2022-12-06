مدرب "بشكتاش" التركي يطالب ناديه بالتعاقد مع "محمد كنو"

وكشف المدرب التركي في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة أن اللاعب جذب انتباهه بسبب بنيته القوية كما أنه يرى أن النادي التركي بحاجة إلى لاعب مثل كنو يمكن أن يخدم في ثلاثة مراكز مع الفريق.