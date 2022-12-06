مدرب "بشكتاش" التركي يطالب ناديه بالتعاقد مع "محمد كنو"

كشفت صحيفة "fotomac"، التركية عن اهتمام كبير من قِبل شينول غونيش مدرب بشكتاش، بمحمد كنو لاعب الهلال والمنتخب السعودي.
وبات اللاعب مرشحًا بقوة للانتقال إلى نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني للنادي التركي معجب كثيرًا بمستويات اللاعب التي قدّمها في مونديال قطر.
وقال المدرب إن كنو يعد من أبرز اللاعبين المختلفين الذين يمكن أن يستعين بهم بشكتاش خلال الفترة المقبلة.
وكشف المدرب التركي في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة أن اللاعب جذب انتباهه بسبب بنيته القوية كما أنه يرى أن النادي التركي بحاجة إلى لاعب مثل كنو يمكن أن يخدم في ثلاثة مراكز مع الفريق.