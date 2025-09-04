القادسية يخطف المايسترو الصامت.. "جوليان فايجل" من بائع التجزئة إلى عازف الملاعب!

في بلدة صغيرة تُدعى "باد آيبلينج" بولاية بافاريا، كان صبي نحيل يقف خلف طاولة بيع التجزئة يساعد والده، لم يكن حينها أحد يتخيل أن هذا الشاب الهادئ سيصبح بعد سنوات أحد أبرز لاعبي الوسط في ألمانيا، ويخطف الأنظار حتى يحط رحاله في دوري روشن السعودي.