القادسية يخطف المايسترو الصامت.. "جوليان فايجل" من بائع التجزئة إلى عازف الملاعب!

في بلدة صغيرة تُدعى "باد آيبلينج" بولاية بافاريا، كان صبي نحيل يقف خلف طاولة بيع التجزئة يساعد والده، لم يكن حينها أحد يتخيل أن هذا الشاب الهادئ سيصبح بعد سنوات أحد أبرز لاعبي الوسط في ألمانيا، ويخطف الأنظار حتى يحط رحاله في دوري روشن السعودي.
البائع البسيط هو جوليان فايجل ، الاسم الذي أعلن نادي القادسية التوقيع معه قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، في صفقة وُصفت بـ"الذهب الخالص" لجماهير "الفرسان" ، بعد رحيل الأرجنتيني إيكي فيرنانديز إلى باير ليفركوزن.
بدأت رحلة "فايجل" من أندية الأحياء، متنقلاً بين روزنهايم وميونيخ، وهناك بزغت موهبته مبكرًا حتى تقلّد شارة القيادة لفريق ميونيخ في الدرجة الثانية وهو لم يتجاوز الـ18 عامًا. قيادة في الملعب، وثقة نادرة بالكرة، جعلته محط أنظار الكبار.
في الملعب، يُعرف فايجل بـ"المايسترو الصامت" ، لاعب يقرأ المساحات بذكاء، يُمرر بدقة، ويسيطر على وسط الميدان بهدوء يزرع الاطمئنان في نفوس زملائه. طوله يمنحه حضورًا بدنيًا، فيما منحته التجارب صلابة ذهنية تجاوز بها نحافته.
وخارج المستطيل الأخضر، يعيش "فايجل" قصة حب طويلة بدأت وهو في السادسة عشرة من عمره، حين التقى بزوجته الحالية سارة ريتشموند ، مقدمة البرامج التلفزيونية، ليكملا حياتهما معًا بعيدًا عن ضجيج الإعلام والأضواء.
اليوم، يصل فايجل إلى الخبر، محمّلًا بذكريات البدايات البسيطة، وطموحات صناعة التاريخ مع القادسية، في قصة جديدة قد تجعل من "بائع التجزئة" بطلًا يكتب فصول المجد في دوري روشن.