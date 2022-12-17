صحيفة "برازيلية" تنقل تصريحات "رينارد" للفرنسيين وكيف نجح مع "السعودية" في هزيمة "الأرجنتين"

يترقب عشاق كرة القدم في شتى بقاع الأرض، المباراة النهائية على لقب كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا والتي ستقام غدًا الأحد.
وفي إطار العداء الكروي التاريخي بين البلدين، نقلت شبكة "espn" البرازيلية تصريحات للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفتي للمنتخب السعودي، عن طريقة تعامله في مباراة الأخضر أمام الأرجنتين.
وقال رينارد في تصريحاته التي أهدتها الصحيفة البرازيلية للمنتخب الفرنسي: "كان هدفي هو إيقاف اللاعب ميسي، وألا يتحرك بأريحية داخل الملعب".
وتابع: "قمت بتثبيت الظهير الأيسر والمدافع الذي يلعب على الجهة اليسرى، ووضع أحد لاعبي الارتكاز بالقرب منه حتى لا يتمتع بالحرية الكافية للعب".
كما وجّه رينارد نصيحته لمواطنه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي حيث قال: "لدينا في فرنسا رابيو وتشواميني يجب أن يقوموا بهذا الدور؛ ولكن يجب أن لا ننسى الضغط على دي باول".
وكان المنتخب السعودي قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجح في هزيمة الأرجنتين في المباراة الافتتاحية بينهما في المونديال الحالي بنتيجة هدفين لهدف.