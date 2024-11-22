رابطة المقاتلين المحترفين تكشف عن بطاقة النزال في الجولة النهائية من "PFL MENA 2024"

تحت رعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين "PFL" عن جدول الجولة النهائية لبطولة "PFL MENA" لعام 2024، التي ستُقام يوم الجمعة 29 نوفمبر في جامعة الملك سعود بالرياض، وستشهد هذه الليلة تتويج أبطال أربعة أوزان، بالإضافة إلى عودة البطلة السعودية "هتان السيف" إلى قفص المنافسات، وخمسة نزالات استعراضية تجمع نخبة المقاتلين العالميين.