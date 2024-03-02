"مالوني" يحقق ثنائية في ختام الجولة الافتتاحية من موسم "الفورمولا 2"

حقق زين مالوني، فوزاً مزدوجاً في الجولة الأولى من موسم الفورمولا 2، ضمن السباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024.
وسيطر مالوني على السباق من البداية وحتى النهاية عطفاً على الانطلاقة الرائعة التي وضعته في الصدارة مبكراً.
وسبق لمالوني أن فاز في السباق السريع سابقاً بعد سيناريو مشابه استطاع من خلاله السائق المتألق التقدم من المركز السادس إلى الثاني.
كان سائق فريق رودين موتورسبورت واحداً من السائقين القلائل الذين بدأوا السباق بالإطارات اللينة ما أعطاه أفضلية في الانطلاق والتقدم من المركز الثالث إلى الأول والتقدم على السائق إيزاك هادجر.
وحقق السائق بيبي مارتي المركز الثاني بعد أن بدأ هو الآخر بالإطارات اللينة وانتقل من المركز الحادي عشر إلى الخامس خلال الانطلاق، ثم إلى المركز الثالث في منتصف السباق وبعد بضع لفات ارتقى إلى المركز الثاني متقدماً على أوسوليفان.
أما في سباق الفورمولا3 فقد قاد السائق لوك برونينج فريقه هايتيك بالس ايت لتحقيق الفوز في السباق الرئيسي للجولة الأولى من بطولة العالم للاتحاد الدولي “فيا” للفورمولا3 والذي أقيم في اليوم الختامي من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024.
بدأ براوننج من الصف الأمامي جنبًا إلى جنب مع دينو بيجانوفيتش من فريق بريما ريسينج، مستغلاً البداية البطيئة من صاحب مركز الانطلاق الأول بطيئة، ليستغل براوننج الفرصة ويتصدر السباق.
وحافظ السائق البريطاني على سرعته القوية منهياً السباق في 41 دقيقة و08.012 ثواني ليحقق أول انتصار في سباق رئيسي من الفورمولا 3 هذا الموسم.
وجاء في المركز الثاني كريستيان مانسيل سائق أي ار تي بفارق 1.264 ثانية، في حين اعتلى تيم ترامنيتز سائق إم بي موتورسبورت العتبة الأخيرة من منصة التتويج الأخرى بفارق 2.432 ثانية.
واحتل سامي ميقنتونيف وسانتياغو راموس من ترايدنت وغابرييلي ميني من بريما المركز الرابع حتى السادس على التوالي.