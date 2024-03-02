"مالوني" يحقق ثنائية في ختام الجولة الافتتاحية من موسم "الفورمولا 2"

وحقق السائق بيبي مارتي المركز الثاني بعد أن بدأ هو الآخر بالإطارات اللينة وانتقل من المركز الحادي عشر إلى الخامس خلال الانطلاق، ثم إلى المركز الثالث في منتصف السباق وبعد بضع لفات ارتقى إلى المركز الثاني متقدماً على أوسوليفان.