بطولة أمم إفريقيا: التعادل يسيطر على مواجهة المغرب ومالي

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة المنتخب المغربي ونظيره المالي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أُقيم يوم الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.
وافتتح نجم ريال مدريد إبراهيم دياز التسجيل لمصلحة المنتخب المغربي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، من ركلة جزاء، عند الدقيقة (45+5).
وتمكن منتخب مالي من تعديل النتيجة من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 64، عن طريق مهاجم نادي أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، من فوز وتعادل، ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى نقطتين من مباراتين، في المركز الثاني.
وضمن المجموعة ذاتها، حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة منتخب جزر القمر مع نظيره منتخب زامبيا، في وقت سابق من يوم السبت.