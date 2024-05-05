"القاسم": ملف لاعبي المنتخب في بطولة كأس آسيا أغلق.. وموعد "نهائي الكأس" لم يحدد

أكد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أن "موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الملك الذي يجمع الهلال والنصر، لم يحدد بعد ولم نبلغ أي ناد بأي موعد"، مشيراً إلى أن "بطولة كأس السوبر السعودي لم يكن هذا موعده، وكان مجدولاً بعد كأس آسيا للمنتخبات، ولكن الاتحاد الآسيوي أعاد جدولة دور الـ16 مما ساهم بتغيير الموعد، وكان لدينا خياران للسوبر إما إقامته في رمضان أو يرحل للموسم القادم.. وفضلنا لعبه هذا الموسم".
وأضاف "القاسم": "جدولة مسابقة الدوري هي من اختصاص رابطة المحترفين، وكأس الملك والسوبر هي من اختصاص لجنة المسابقات في الاتحاد، وهناك تعاون مستمر بين الجهتين لضمان عدم تداخل المسابقات فيما بينها".
وتابع: إن الدوري السعودي من الدوريات التي تطبق أحدث التقنيات في التحكيم وقد تحسن أداء الحكام السعوديين، وأصبحنا نشاهدهم في المحافل القارية، والجميع شاهد كيف كان أداؤهم في كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وأردف الأمين العام لاتحاد القدم السعودي: الآلية الخاصة بطلب الحكام الأجانب مستمرة في نهائي كأس الملك، وهي الطلب من جانب الأندية قبل 14 يوماً وسنعلن في حال وصلنا طلباً من أي ناد، و قبل اختيار أي حكم نبحث عن الأفضل المتاح، قد يكون هناك الأفضل ولكن ليس متاحاً.
وأشار بأن حكام النخبة في أوروبا ليسوا ممنوعين من التحكيم هنا ولكن هناك تحفظ في تكليفهم خارج أوروبا بسبب ارتباطهم أيضاً باتحادات يفضلون بقاءهم محلياً، و ليسوا متاحين 24 ساعة ولا ينتظرون اتصالنا حتى يحكموا اللقاء كما يعتقد البعض.
وأوضح" القاسم": كرة القدم لا توجد فيها نتائج لحظية، وحتى يتم بناء جيل تحتاج لـ10 سنوات حتى تقطف الثمار، والتصنيف الأهم فيه هو المسار التصاعدي، ففي 2022 شارك المنتخب الأولمبي في كأس آسيا بمزيج من اللاعبين وحققنا اللقب وهو منجز يسجل لكرة القدم السعودية.
واستطرد: "صحيح لم نوفق في الاستمرار وإمكانيات المنتخب الأولمبي في نسخة 2024 كانت أكبر من الخروج من هذا الدور ولكن كرة القدم هي تفاصيل دقيقة ومن الخطأ أن نغير من إستراتيجية العمل بناء على أمور وتفاصيل صغيرة".
ولفت إلى أن هناك إدارة فنية في الاتحاد السعودي برئاسة المدير الفني "ناصر لارغيت " ونهاية كل موسم تراجع النتائج… الإدارة الفنية تضم كوادر عالية المستوى وتقوم بعمل كبير.
وأشار بأن هناك لجنة ستزور السعودية نهاية هذا الشهر للوقوف على ملاعب بطولة كأس آسيا 2027.
وكشف الأمين العام للاتحاد السعودي عن أن موضوع اللاعبين المبعدين في كأس آسيا تم إغلاقه ومانشيني سبق وأن قال إن الأبواب مفتوحة للجميع و عدم مشاركة نواف العقيدي مع النصر في دوري أبطال آسيا ، النادي استفسر وهي من اختصاصات الاتحاد الآسيوي.
وألمح إلى أن "مانشيني" سبق وأن اعتذر للشارع الرياضي عما فعله بعد نهاية مواجهة كوريا الجنوبية وأرسل خطاباً رسمياً والموضوع أقفل، وغير صحيح أن البرتغالي خيسوس كان متجهاً لتدريب المنتخب السعودي.