"القاسم": ملف لاعبي المنتخب في بطولة كأس آسيا أغلق.. وموعد "نهائي الكأس" لم يحدد

أكد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أن "موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الملك الذي يجمع الهلال والنصر، لم يحدد بعد ولم نبلغ أي ناد بأي موعد"، مشيراً إلى أن "بطولة كأس السوبر السعودي لم يكن هذا موعده، وكان مجدولاً بعد كأس آسيا للمنتخبات، ولكن الاتحاد الآسيوي أعاد جدولة دور الـ16 مما ساهم بتغيير الموعد، وكان لدينا خياران للسوبر إما إقامته في رمضان أو يرحل للموسم القادم.. وفضلنا لعبه هذا الموسم".