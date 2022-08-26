العمري يحقّق المركز الخامس في بطولة العالم للسنوكر

وبخروج العمري من البطولة اختتم المنتخب السعودي مشاركته رسميًّا في البطولة بعد أن شارك بثلاثة لاعبين ولاعبتين هم : زياد القباني ، وفارس آل مدن ، شاركا في منافسات تحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا ، وخرجا من الأدوار التمهيدية ، ودلال الشمري، وإيمان جبران ، شاركتا في منافسات السيدات تحت 18 عامًا ، وخرجتا من الأدوار التمهيدية ، وأيمن العمري شارك في منافسات تحت 21 عامًا، وخرج من دور الثمانية وحقق المركز الخامس في الترتيب العام.