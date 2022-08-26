العمري يحقّق المركز الخامس في بطولة العالم للسنوكر

حقّق لاعب المنتخب السعودي للسنوكر أيمن العمري "19 عامًا"، المركز الخامس في ختام مشاركته في بطولة العالم للسنوكر للناشئين تحت 21 عامًا، التي تقام في العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 14 إلى 27 أغسطس 2022 الجاري بعد خروجه من دور الثمانية إثر خسارته من بطل العالم الويلزي ليم دايفز في دور الثمانية بنتيجة 4-0.
وجاء تحقيقه للمركز الخامس بسبب النقاط التي اكتسبها في مبارياته التي خاضها في الأدوار التمهيدية للمجموعات والأدوار النهائية؛ حيث شارك في منافسات تحت 21 عامًا 65 لاعبًا من أنحاء دول العالم.
وكان العمري قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه على الإيراني محمد رشاد بنتيجة 3_1، وتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على لاعب هونغ كونغ ليق لي بنتيجة 4_0.
وبخروج العمري من البطولة اختتم المنتخب السعودي مشاركته رسميًّا في البطولة بعد أن شارك بثلاثة لاعبين ولاعبتين هم : زياد القباني ، وفارس آل مدن ، شاركا في منافسات تحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا ، وخرجا من الأدوار التمهيدية ، ودلال الشمري، وإيمان جبران ، شاركتا في منافسات السيدات تحت 18 عامًا ، وخرجتا من الأدوار التمهيدية ، وأيمن العمري شارك في منافسات تحت 21 عامًا، وخرج من دور الثمانية وحقق المركز الخامس في الترتيب العام.