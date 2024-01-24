الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعلن الجدول الزمني لرالي حائل تويوتا الدولي 2024

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن موعد بدء التسجيل والتدقيق والفحص الفني لسيارات المشاركين بالرالي يوم الأربعاء 7 فبراير، وذلك من خلال إصداره للبرنامج الزمني للرالي، والذي يشمل المؤتمر الصحفي "الافتتاحي" واجتماع السائقين في اليوم نفسه.
وسيبدأ حفل انطلاق الرالي برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير حائل رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا للرالي، وذلك في متنزه المغواة، لتبدأ المرحلة الاستعراضية، واختيار مراكز الانطلاق لأول عشرة متسابقين يوم الخميس 8 فبراير، فيما سيبدأ سباق الرالي يوم الجمعة 9 فبراير، مع أولى الدراجات النارية التي ستنطلق في تمام الساعة 05:30 صباحًا، وأولى السيارات الساعة 07:00 صباحًا، وبعدها تبدأ المرحلة الأولى للرالي.
وفي المرحلة الثانية التي تبدأ يوم السبت 10 فبراير تنطلق أولى الدراجات النارية الساعة 05:30 صباحًا، تليها أولى السيارات عند الساعة 07:00 صباحًا، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية للرالي، ويجري الفحص الفني النهائي لسيارات المشاركين عقب الجولة الأولى، ثم يُعقد المؤتمر الصحفي، بعد ذلك يبدأ حفل توزيع الجوائز للمتسابقين الفائزين برالي حائل تويوتا الدولي 2024.