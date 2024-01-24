الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعلن الجدول الزمني لرالي حائل تويوتا الدولي 2024

وسيبدأ حفل انطلاق الرالي برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير حائل رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا للرالي، وذلك في متنزه المغواة، لتبدأ المرحلة الاستعراضية، واختيار مراكز الانطلاق لأول عشرة متسابقين يوم الخميس 8 فبراير، فيما سيبدأ سباق الرالي يوم الجمعة 9 فبراير، مع أولى الدراجات النارية التي ستنطلق في تمام الساعة 05:30 صباحًا، وأولى السيارات الساعة 07:00 صباحًا، وبعدها تبدأ المرحلة الأولى للرالي.