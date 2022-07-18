أخضر اليد يتعثر من الكويت في الآسيوية

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب من نطيره المنتخب الكويتي بنتيجة (26-30)، في ثاني مواجهات الأخضر بالبطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «ألمانيا - اليونان 2023»، والتي تجري منافساتها في العاصمة البحرينية «المنامة».
وشهدت مجريات الشوط الأول من اللقاء سجال وتساوي في المستوى بين المنتخبين، وتوسع الفارق لـهدفين أول مرة لمصلحة الكويت عند الدقيقة التاسعة بنتيجة (5-7)، قبل أن يعود الأخضر ويتقدم بنفس الفارق في الدقيقة العشرون بنتيجة (13-11)، واستمر تبادل التقدم بالنتيجة حتى أنتهى الشوط الأول بالتعادل (17-17).
ولم تختلف بداية الشوط الثاني تماماً عن سابقه، حيث استمر التعادل حتى منتصف الشوط بواقع (24-24)، إلى أن تمكن المنتخب الكويتي من فرض تقدمه وتوسيع الفارق إلى أربعة أهداف في الدقيقة الخامسة والعشرين، قبل أن ينهي نتيجة اللقاء لصالحه (26-30).
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأخضر الشاب عند نقطتين، فيما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى ثلاث نقاط، ومن المقرر أن يختتم شباب الأخضر مبارياتهم في دور المجموعات التمهيدي من البطولة يوم الأربعاء المقبل 20 يوليو 2022م عندما يلتقون مع منتخب كوريا الجنوبية، على صالة مدينة خليفة الرياضية، عند تمام الساعة 4:00 عصراً.