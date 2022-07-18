أخضر اليد يتعثر من الكويت في الآسيوية

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأخضر الشاب عند نقطتين، فيما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى ثلاث نقاط، ومن المقرر أن يختتم شباب الأخضر مبارياتهم في دور المجموعات التمهيدي من البطولة يوم الأربعاء المقبل 20 يوليو 2022م عندما يلتقون مع منتخب كوريا الجنوبية، على صالة مدينة خليفة الرياضية، عند تمام الساعة 4:00 عصراً.