بتوصية من "خيسوس".. الهلال يقدّم عرضًا لـ"كورينثيانز" للتعاقد مع "ويسلي"

قدّمت إدارةُ الهلال السعودي خلال الأيام الماضية، عرضًا لمسؤولي نادي "كورينثيانز" البرازيلي للتعاقد مع الشاب "ويسلي غاسوفا"، جناح أيسر الفريق.
وبحسب ما أفاد به موقع "noticiasdotimao": فإن الهلال قد يكون وجهة ويسلي القادمة؛ حيث قدمت إدارةُ النادي السعودي عرضًا للاعب البرازيلي بلغت قيمته نحو 6 ملايين يورو.
وذكر الموقع أن إدارة "كورينثيانز" رفضت عرضَ الهلال، ولكنّهم سيقومون بتقديم عرض جديد، وخاصة أن البرتغالي "خيسوس" مدرب الهلال هو الذي طلب التعاقد مع "ويسلي".
يعدُّ "ويسلي غاسوفا" صاحب الـ18 عامًا، أحدَ أبرز لاعبي "كورينثيانز" في مركز الجناح الأيسر، بدأ مسيرته الكروية مع النادي البرازيلي في مايو 2023، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.