بتوصية من "خيسوس".. الهلال يقدّم عرضًا لـ"كورينثيانز" للتعاقد مع "ويسلي"

يعدُّ "ويسلي غاسوفا" صاحب الـ18 عامًا، أحدَ أبرز لاعبي "كورينثيانز" في مركز الجناح الأيسر، بدأ مسيرته الكروية مع النادي البرازيلي في مايو 2023، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.