نيمار يقود تشكيلة الهلال في الديربي أمام الشباب

وفي المقابل يدخل المدير الفني لفريق الشباب، الأرجنتيني خوان براون، المباراة بتشكيلة مؤلفة من: كيم سيونغ جيو (حراسة المرمى)، فواز الصقور، ياغو سانتوس، رومان سايس، محمد خربوش، غوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، هتان باهبري، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.