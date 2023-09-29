نيمار يقود تشكيلة الهلال في الديربي أمام الشباب

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم الجمعة قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024 "ديربي مدينة الرياض" بين الهلال وضيفه الشباب.
وسيبدأ البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال، المواجهة بالتشكيلة الأساسية التي يقودها قائد منتخب البرازيل نيمار.
وجاءت القائمة على النحو الآتي: حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كوليدو كوليبالي، علي آل بليهي وياسر الشهراني. خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري ونيمار. خط الهجوم: مالكوم، وألكساندر ميتروفيتش.
وفي المقابل يدخل المدير الفني لفريق الشباب، الأرجنتيني خوان براون، المباراة بتشكيلة مؤلفة من: كيم سيونغ جيو (حراسة المرمى)، فواز الصقور، ياغو سانتوس، رومان سايس، محمد خربوش، غوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، هتان باهبري، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.