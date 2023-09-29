رياضة

نيمار يقود تشكيلة الهلال في الديربي أمام الشباب

نيمار يقود تشكيلة الهلال في الديربي أمام الشباب

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم الجمعة قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024 "ديربي مدينة الرياض" بين الهلال وضيفه الشباب.

وسيبدأ البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال، المواجهة بالتشكيلة الأساسية التي يقودها قائد منتخب البرازيل نيمار.

وجاءت القائمة على النحو الآتي: حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كوليدو كوليبالي، علي آل بليهي وياسر الشهراني. خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري ونيمار. خط الهجوم: مالكوم، وألكساندر ميتروفيتش.

وفي المقابل يدخل المدير الفني لفريق الشباب، الأرجنتيني خوان براون، المباراة بتشكيلة مؤلفة من: كيم سيونغ جيو (حراسة المرمى)، فواز الصقور، ياغو سانتوس، رومان سايس، محمد خربوش، غوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، هتان باهبري، يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.

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