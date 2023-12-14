طاقم حكّام إيراني يدير مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقمي حكام ماليزيين وإيرانيين دوليين بإدارة عددٍ من المباريات بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، وذلك ضمن مذكرتي التفاهم بين الاتحاد السعودي ونظيريه الماليزي والإيراني.
وسيقود طاقم تحكيم ماليزي بقيادة نظمي محمد (حكم ساحة) وزريل بن خليل وعارف شميل (مساعدين)، وطاقم حكام إيراني بقيادة مؤود عباس علي (حكم ساحة) وحسين منو جهري وسعيد عزيز اله (مساعدين) 6 مباريات في الجولات من 13 إلى 16 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.
يُذكر أن طاقمي الحكام تم اعتمادهما رسميًا من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإدارة مباريات في كأس آسيا 2024 التي تحتضنها دولة قطر يناير المقبل.