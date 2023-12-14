طاقم حكّام إيراني يدير مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

يُذكر أن طاقمي الحكام تم اعتمادهما رسميًا من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإدارة مباريات في كأس آسيا 2024 التي تحتضنها دولة قطر يناير المقبل.