نيابة عن حاكم الشارقة وبحضور "ابن جلوي" .."القاسمي" يفتتح ألعاب غرب آسيا البارالمبية

يدشن لاعب المنتخب السعودي للريشة الطائرة، محمد العلي، مشاركة المملكة بالدورة، عندما يوجد في منافسات الريشة الطائرة صباح غدٍ الأحد في نادي الثقة.

ويخوض العلي منافسات الريشة، في لقائه الأول، أمام اليمني صلاح محمد عند الحادية عشرة والنصف صباحًا، ثم يواجه نظيره العراقي والمرشح الأول للذهبية علي الأسدي عند الواحدة والنصف ظهرًا.