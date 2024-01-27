نيابة عن حاكم الشارقة وبحضور "ابن جلوي" .."القاسمي" يفتتح ألعاب غرب آسيا البارالمبية

افتتحت مساء اليوم السبت، دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، والتي تحتضنها إمارة الشارقة حتى الثالث من فبراير المقبل، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومشاركة 513 رياضيًا يمثلون 11 دولة عربية من دول غرب آسيا.
واشتمل الحفل الذي أُقيم في نادي الثقة، على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، بداية بمسيرة عرض الدول المشاركة، وقسم اللاعبين، وكلمة الحكام، ثم كلمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الدكتور طارق بن سلطان النعيمي، وكلمة رئيس الاتحاد الآسيوي البارالمبي لدول غرب آسيا الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد.
بعد ذلك أعلن عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة الشيخ محمد بن سعود القاسمي افتتاح الدورة رسميًا نيابة عن حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قبل أن يتم اختتام الحفل بإقامة أوبريت غنائي بعنوان (نحن نقدر).
وتشارك بالدورة 11 دولة، وهي السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، واليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان.
يدشن لاعب المنتخب السعودي للريشة الطائرة، محمد العلي، مشاركة المملكة بالدورة، عندما يوجد في منافسات الريشة الطائرة صباح غدٍ الأحد في نادي الثقة.
ويخوض العلي منافسات الريشة، في لقائه الأول، أمام اليمني صلاح محمد عند الحادية عشرة والنصف صباحًا، ثم يواجه نظيره العراقي والمرشح الأول للذهبية علي الأسدي عند الواحدة والنصف ظهرًا.
أنهى لاعبو المنتخب السعودي للبوتشيا، عبدالعزيز الزهراني، وأحمد كدادي، ولجين الثقفي، وزياد الجهني، ورحاب المجبل، وزهراء الأبيض، تدريباتهم اليوم السبت، استعدادًا لمشاركتهم في مسابقات البوتشيا، الساعة العاشرة من صباح غدٍ الأحد.
ويوجد في منافسات البوتشيا، إلى جانب الأخضر، العراق والإمارات والكويت وعمان والبحرين.
ويبحث الأخضر عن الفوز في لقاء الغد، وخطف نقاط المباراة، قبل أن يواجه منتخبات البحرين وعمان والإمارات تباعًا في الأيام المقبلة.
يفتتح المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مشاركته بالدورة البارالمبية، عندما يواجه نظيره العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء غدٍ الأحد بتوقيت المملكة في الصالة الرياضية بنادي الثقة بالشارقة.