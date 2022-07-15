أخضر السلة يتطلع للإبقاء على حظوظه في التأهل للمرحلة الثانية لبطولة آسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، اليوم الجمعة، تدريباته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا استعداداً لمواجهة المنتخب الأردني غداً في ختام دور المجموعات من نهائيات كأس آسيا.
ويلعب المنتخب السعودي صباح غد السبت، آخر مبارياته في المجموعة الأولى لكأس آسيا لكرة السلة، المقامة حالياً في إندونيسيا أمام نظيره الأردني.
ويتطلع المنتخب السعودي لتسجيل فوزه الأول في المسابقة بعدما تلقى خسارتين من أمام أستراليا وإندونيسيا، حيث سيرمي مدربه محمد الكرداني بكل ثقله من أجل الفوز وإبقاء حظوظ الأخضر في التأهل للمرحلة الثانية، لأن خسارته تعني تخرجه من البطولة بشكل نهائي.
ويتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة، حيث تم تقسيم المنتخبات الستة عشر إلى أربع مجموعات سينتقل الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي بينما يتوجب على الثاني والثالث، تحديد تأهلهم إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة (A) ضد الثالث من المجموعة (B), والثاني من المجموعة (B) ضد الثالث من المجموعة(A).