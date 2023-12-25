بحضور "القاسم" وممثلي الأندية.. فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يعقد اجتماعه الثالث

وكشف القاسم الانتهاء من إعداد المنصة الرقمية الداخلية للمشروع، والتي سوف يتم من خلالها تعزيز العمل الجماعي بين أعضاء الفريق، وأرشفة جميع المستندات اللازمة، مستعرضًا المقترح الوارد لعددٍ من الأندية بعد انعقاد الاجتماع الثاني، بإعادة تشكيل فريق العمل بعد تغيير عددٍ من مجالس إدارات الأندية وانتقال ملكية بعضها، حيث وافق ممثلو الأندية على المقترح بإعادة تشكيل فريق العمل، على أن يتم إعادة الطلب من الأندية بترشيح عضو واحد من كل نادٍ كاختصاصيين محليين في التوثيق، ويتم التصويت على الفريق في الاجتماع الرابع بعد استلام جميع الأسماء المرشحة.