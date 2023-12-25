بحضور "القاسم" وممثلي الأندية.. فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يعقد اجتماعه الثالث

عقد فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية اليوم، اجتماعه الدوري الثالث، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي وزارة الرياضة، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وفي بداية الاجتماع استعرض الباحث والمؤرخ الرياضي المرشح من الاتحاد الدولي حكيم غزاوي أبرز ما تم عمله من قِبل المؤرخين الدوليين، أبرزها تسليم أكثر من 300 وثيقة رسمية من أرشيف الاتحاد الدولي عن تاريخ كرة القدم السعودية، بالإضافة إلى المقالات المرتبطة بالكرة السعودية من المجلة الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الصادرة في منتصف السبعينيات الميلادية، وأكثر من 400 صورة من أرشيف الـ " FIFA" عن مشاركات المنتخبات والأندية السعودية، إلى جانب عددٍ من الوثائق التي يعود تاريخها إلى منتصف الستينيات الميلادية.
كما أتم الخبراء الدوليون الذين تم ترشيحهم من قِبل الاتحاد الدولي عددًا من الدراسات الاستشارية حول تاريخ الكرة السعودية ومقارنتها ببعض الحالات لعددٍ من الاتحادات الدولية وخريطة المشروع المقترحة من الخبراء، والتي سيتم طرحها على الأندية لتلقي الملاحظات بعد الاتفاق مع فريق العمل.
وكشف القاسم الانتهاء من إعداد المنصة الرقمية الداخلية للمشروع، والتي سوف يتم من خلالها تعزيز العمل الجماعي بين أعضاء الفريق، وأرشفة جميع المستندات اللازمة، مستعرضًا المقترح الوارد لعددٍ من الأندية بعد انعقاد الاجتماع الثاني، بإعادة تشكيل فريق العمل بعد تغيير عددٍ من مجالس إدارات الأندية وانتقال ملكية بعضها، حيث وافق ممثلو الأندية على المقترح بإعادة تشكيل فريق العمل، على أن يتم إعادة الطلب من الأندية بترشيح عضو واحد من كل نادٍ كاختصاصيين محليين في التوثيق، ويتم التصويت على الفريق في الاجتماع الرابع بعد استلام جميع الأسماء المرشحة.