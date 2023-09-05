ناديان سعوديان يدخلان في مفاوضات للتعاقد مع" إيفرتون ريبيرو"

كشفت تقارير صحفية عن دخول ناديين سعوديين في مفاوضات للتعاقد مع البرازيلي إيفرتون ريبيرو، لاعب فلامنغو، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً لما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور" فإن هناك ناديين سعوديين بالدوري السعودي للمحترفين يجريان حالياً مفاوضات للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وكشف الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "x" عن أن إدارة فلامنغو تخطط للتفاوض مع اللاعب البرازيلي لتمديد عقده حتى 2025.
يلعب إيفرتون ريبيرو البالغ من العمر 34 عاماً، لنادي فلامنغو منذ 2017، قادماً من نادي الأهلي الإماراتي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2014.
وسبق أن لعب لعدة أندية مثل: كورينثيانز، ساو كايتانو (إعارة)، كوريتيبا، كروزيرو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 3 ملايين يورو.