الأهلي السعودي يغادر كأس القارات عبر بوابة بيراميدز المصري

ودّع فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم "بطل نخبة آسيا" بطولة القارات للأندية، بعد أن خسر أمام نظيره بيراميدز المصري "بطل إفريقيا" بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الروماني ستيفان كوفاكس.