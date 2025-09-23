الأهلي السعودي يغادر كأس القارات عبر بوابة بيراميدز المصري

ودّع فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم "بطل نخبة آسيا" بطولة القارات للأندية، بعد أن خسر أمام نظيره بيراميدز المصري "بطل إفريقيا" بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الروماني ستيفان كوفاكس.
انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، حيث كان بيراميدز البادئ بالتسجيل عن طريق فيستون مايلي بتسديدة أرضية في الدقيقة 21 سكنت شباك حارس الأهلي إدوارد ميندي.
وعادل الأهلي النتيجة في الدقيقة 45 من ركلة جزاء نفذها إيفان توني. وتصدى القائم الأهلاوي لتسديدة لاعب بيراميدز محمود زلاكا في الوقت بدل الضائع (45+8).
وفي الشوط الثاني، تألق حارس بيراميدز أحمد الشناوي بالتصدي لتسديدتي لاعب الأهلي كيسيه تباعاً في الدقيقة 67. ومرر الشناوي كرة قاتلة لزميله محمود زلاكا، الذي أرسل كرة ولا أجمل لزميله مايلي، فأودعها الشباك في الدقيقة 71.
وتوّج مايلي حضوره ونجوميته بهدف ثالث لفريقه بيراميدز "هاتريك" في الدقيقة 75.