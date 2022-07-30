انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية اليابانية

وقال فوميو إيواي: "هذه المباريات هي من ثمار المشاريع التعاونية ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي أطلقت في عام 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان، بهدف تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد، والثقافة، والرياضة، والترفيه" وأضاف: "يسرني أن أرى أن الألعاب الإلكترونية اليابانية تجذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة، فهي من أبرز الألعاب وأكثرها تأثيرًا في العالم نظرًا لمحتواها الذي يتمتع بتاريخ طويل من التطور. وآمل أن يساهم هذا التعاون الوثيق بين بلدينا الصديقين في هذا المجال في خدمة اقتصادنا وازدهارنا في المستقبل".