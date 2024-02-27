"روبن نيفيز": الدوري السعودي سيكون أحد أهم الدوريات العالمية في غضون موسمين

أكّد البرتغالي روبن نيفيز؛ لاعب نادى الهلال، أن الدوري السعودي يمكن أن يكون أحد أهم الدوريات في العالم في غضون عامين.
وقال نيفيز؛ في تصريحات لصحيفة "Ojogo" البرتغالية: "جودة اللاعبين الذين يلعبون في السعودية عالية للغاية، أعتقد أنني سأبقى هنا خلال عامين، ومَن يدري، ربما لفترة أطول قليلاً".
وأضاف نيفيز مازحاً: "إذا راهن كل فريق على ثمانية أجانب من هذا المستوى، فإن الدوري السعودي سيصبح وكأنه بطولة بلاي ستيشن".
وتابع نيفيز حديثه: "اللعب في السعودية لا يجعلني أشعر بأي اختلافٍ مقارنة بزملائي في أوروبا، قدراتي البدنية هنا عالية جداً، وقد أعود يوماً إلى أوروبا، لكن لا أخطط للعودة في أيّ وقتٍ قريبٍ".
واستطرد اللاعب البرتغالي: "كنت قريباً من 3 أندية أبرزها برشلونة، لكن الأمر لم يحدث، وهو ما أحزنني، وذلك ساعدني على اتخاذ قرار الرحيل إلى الهلال".