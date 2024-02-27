"روبن نيفيز": الدوري السعودي سيكون أحد أهم الدوريات العالمية في غضون موسمين

وتابع نيفيز حديثه: "اللعب في السعودية لا يجعلني أشعر بأي اختلافٍ مقارنة بزملائي في أوروبا، قدراتي البدنية هنا عالية جداً، وقد أعود يوماً إلى أوروبا، لكن لا أخطط للعودة في أيّ وقتٍ قريبٍ".