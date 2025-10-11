انطلاق معسكر المنتخبات السعودية في المنطقة الشرقية.. استعدادًا لآسيوية البحرين

انطلق اليوم السبت، في المنطقة الشرقية، المعسكر الثاني لفريق السعودية، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 22 إلى 31 من أكتوبر الجاري.
وسجّل المنتخب السعودي للكرة الطائرة، والمنتخب السعودي لكرة اليد، اسميهما كأول المنضمين للمعسكر، الذي يمتد طوال فترة الدورة، بمشاركة المنتخبات السعودية.
ويُقام المعسكر في عدد من المواقع المختلفة بالمنطقة الشرقية، أهمها: نادي القادسية، وصالة وزارة الرياضة بالدمام، ومدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وبيوت الشباب.
يُذكر أن المملكة تشارك في آسياد المنامة الثالثة، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب "داكار 2026"، بـ21 رياضة، وهي: السباحة، وألعاب القوى، والمصارعة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والهجن، والدراجات، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، وكرة قدم الصالات، والجولف، وكرة اليد، والجوجيتسو، والجودو، وفنون القتال المتنوع، والملاكمة التايلندية، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال.