جدة تحتضن كأس العرب لكرة القدم الشاطئية.. "الأخضر" في المجموعة الأولى مع موريتانيا والمغرب ولبنان

يُذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في جمهورية مصر العربية عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفًا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، وحققها المنتخب السعودي، وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، ومن ثم أقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجددًا في مصر، ونال لقبها المنتخب المصري، وحلّ منتخب لبنان في المركز الثاني.