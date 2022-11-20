بالصور.. بحضور قادة ورؤساء العالم.. قطر تفتتح مونديال كأس العالم 2022

شهد إستاد "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأحد، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور عدد من قادة ورؤساء دول العالم ومشجعي كرة القدم.