شباب الأخضر في المجموعة الثانية بالدور الرئيس بـ "آسيوية اليد"

يُذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في الدور التمهيدي يتأهلان إلى الدور الرئيس الذي تتنافس فيه الفرق الـ (8) ضمن مجموعتين، يصعد منهما صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، ضامنين بذلك الوصول إلى بطولة العالم للشباب ببولندا (2025).