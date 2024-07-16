شباب الأخضر في المجموعة الثانية بالدور الرئيس بـ "آسيوية اليد"

اختتمت اليوم الثلاثاء (16) يوليو (2024) م، مباريات الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية الـ (18) للشباب، والتي تستضيفها الأردن حتى (25) يوليو (2024)م.
ويوجد المنتخب السعودي لدرجة الشباب مواليد (2004) م، في الدور الرئيس ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات اليابان وإيران وعمان.
وفي الدور الرئيس يلتقي المنتخب السعودي مع اليابان عند الساعة الـ (14:30) مساء بعد غدٍ الخميس (18) يوليو الجاري، ثم يواجه إيران الساعة الـ (19:00) مساء الجمعة (18) يوليو، قبـل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب عمان عند الساعة الـ (13:00) ظهر الأحد (21) يوليو الجاري.
وجاء تأهل الأخضر الشاب عقب حلوله في مركز الوصافة بالمجموعة الأولى في الدور التمهيدي، وذلـك بعد تعثره أمـام البحرين بفارق هدف واحد بنتيجة (26-25)، فـي المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء (16) يوليو 2024، ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي.
يُذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في الدور التمهيدي يتأهلان إلى الدور الرئيس الذي تتنافس فيه الفرق الـ (8) ضمن مجموعتين، يصعد منهما صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، ضامنين بذلك الوصول إلى بطولة العالم للشباب ببولندا (2025).