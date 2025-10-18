في انطلاقة "آسياد المنامة" للشباب.. أخضر اليد يواجه المالديف.. وحصص تدريبية لقدم الصالات والطائرة والجولف

يواصل لاعب المنتخب السعودي للجولف، سعود القصيبي، تدريباته اليومية في نادي الجولف بالمنامة، استعدادًا للمشاركة في مسابقة الجولف التي تنطلق في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدورة الآسيوية.