في انطلاقة "آسياد المنامة" للشباب.. أخضر اليد يواجه المالديف.. وحصص تدريبية لقدم الصالات والطائرة والجولف

يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد، المشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "المنامة 2025"، عند الواحدة من ظهر غدٍ (الأحد)، عندما يواجه المنتخب المالديفي ضمن لقاءات المجموعة الأولى للمسابقة، على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد في أم الحصم بالعاصمة البحرينية المنامة.
وعُقد اليوم (السبت) الاجتماع الفني لمسابقة كرة اليد في فندق "أوليف" بالمنامة، حيث جرى استعراض لوائح البطولة وآلية التأهل للأدوار النهائية، إضافةً إلى مناقشة جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بالمسابقة.
وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والأردن وهونغ كونغ والمالديف، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من الكويت وإيران والصين والإمارات وتايلند وكازاخستان.
عاود المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا، تدريباته مساء اليوم (السبت) في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، ضمن معسكر "فريق السعودية" الإعدادي لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.
وركزت الحصة التدريبية، التي أقيمت تحت إشراف المدرب الوطني مبارك بن علي الشهراني، على التمارين البدنية واللياقية، إلى جانب تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بمناورة على كامل مساحة الصالة.
ومن المقرر أن يخوض "أخضر الصالات" لقاءً وديًا أمام نظيره البحريني، عند الرابعة من عصر غدٍ (الأحد)، في صالة الاتحاد البحريني لكرة القدم بالمنامة، وذلك كبروفة أخيرة قبل انطلاق المنافسات.
يُذكر أن قرعة منافسات كرة قدم الصالات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، أوقعت المنتخب السعودي تحت 17 عامًا في المجموعة (B) إلى جانب منتخبات إيران وتايلند وقيرغيزستان.
أجرى المنتخب السعودي للكرة الطائرة، اليوم (السبت)، حصة تدريبية في صالة نادي النصر بالمنامة، استعدادًا لانطلاق منافساته في الدورة يوم الثلاثاء المقبل.
وكان من المقرر أن يخوض "أخضر الطائرة" أولى مبارياته غدًا (الأحد) أمام المنتخب الكازاخستاني، قبل أن يعلن الأخير انسحابه من البطولة أمس (الجمعة). وبذلك سيواجه المنتخب السعودي نظيره الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل.
يواصل لاعب المنتخب السعودي للجولف، سعود القصيبي، تدريباته اليومية في نادي الجولف بالمنامة، استعدادًا للمشاركة في مسابقة الجولف التي تنطلق في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدورة الآسيوية.
وفي المنطقة الشرقية، تواصل منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب القوى، والتايكوندو السعودية، تدريباتها اليومية ضمن معسكر "فريق السعودية" الإعدادي للدورة، والمقامة في عدد من مواقع التدريب بالمنطقة.