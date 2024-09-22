كأس الملك: "العربي" أول المتأهلين لدور الـ16.. عبر بوابة الأخدود

حقق فريق العربي الأول لكرة القدم "الدرجة الأولى" مفاجأة بإقصائه فريق الأخدود من بطولة كأس الملك، بعد أن تغلّب عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، لحساب منافسات الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024/ 2025.