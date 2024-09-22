كأس الملك: "العربي" أول المتأهلين لدور الـ16.. عبر بوابة الأخدود

حقق فريق العربي الأول لكرة القدم "الدرجة الأولى" مفاجأة بإقصائه فريق الأخدود من بطولة كأس الملك، بعد أن تغلّب عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، لحساب منافسات الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024/ 2025.
فاجئ العربي أصحاب الضيافة بخطف هدف الأسبقية مبكرًا بعد مرور 7 دقائق على الانطلاقة عن طريق المهاجم "روميل كيوتو"، الذي استغلّ عرضية مميزة تابعها بقدمه في الشباك.
لم يكد فريق الأخدود يستفيق من صدمة هدف التقدم حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط عبر المهاجم "روميل كيوتو"، من مجهود فردي مميز قاد خلاله الكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يطلق تسديدة صاروخية استقرت في الشباك.
وازدادت أوضاع الأخدود صعوبة بطرد المدافع "داميون لوي" نتيجة تدخله العنيف على المهاجم "روميل كيوتو" في الدقيقة 77، أشهر على إثره الحكم محمد الغامدي البطاقة الحمراء.
وتمكّن اللاعب "عبدالعزيز آل هتيلة" من تقليص الفارق للأخدود من لعبة هوائية جميلة سددها بطريقة جميلة، فشل الحارس أيمن الحسيني في التصدّي لها لتعانق الشباك في الدقيقة 88 من زمن المباراة.