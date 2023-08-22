بالفيديو.. "ريمونتادا الـ8 دقائق" تشعل فرحة النصراويين: "فالنا الآسيوية"

وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على حساب ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بعد فوزه الكبير بنتيجة (4-2)، وذلك في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023-2024.