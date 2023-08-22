بالفيديو.. "ريمونتادا الـ8 دقائق" تشعل فرحة النصراويين: "فالنا الآسيوية"
أشعلت "ريمونتادا الـ8 دقائق" الفرحة في قلوب جماهير فريق النصر بعد أن حجز فريقها مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا؛ وذلك بعد الفوز على شباب الأهلي الإماراتي. وعبّرت الجماهير بعد نهاية المباراة عن طموحها بتحقيق البطولة الآسيوية.
وتفصيلاً، أكد أحد أصغر المشجعين لــ"سبق" أنه لم يفقد الأمل في الفوز بالرغم من أن الفريق حقق التعادل في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة.
ولفت مصعب الشمري إلى حصول أخطاء في بداية المباراة، لكن تداركها اللاعبون، وقلبوا الهزيمة إلى فوز كبير. معربًا عن تفاؤله بتحقيق تغيير جذري في مستوى الفريق خلال المباريات المقبلة.
وأضاف نايف القحطاني بأن هذه المباراة ستكون عنوانًا لبداية جميلة للعالمي، والقادم أفضل.
من جهته، وصف المشجع النصراوي عادل نتيجة مباراة "ريمونتادا الـ8 دقائق" بأنها أشعلت الفرحة في قلوب جماهير الشمس.
وقالت أصغر مشجعة للفريق، الطفلة فرح، إن الفوز كان بفضل الله، ثم بنجم الفريق وقائده رونالدو.
وامتدح المشجع الإماراتي عبدالله الجنيبي لـ"سبق" مستوى فريق النصر الذي يحظى بوجود نجوم عالميين، وصفقات عالمية.
وقدم "راكان الحمود" التهنئة للعالميين متمنيًا حظًّا أوفر لمشجعي الفريق الإماراتي.
وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على حساب ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بعد فوزه الكبير بنتيجة (4-2)، وذلك في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023-2024.