تحت رعاية خادم الحرمين.. ولي العهد يتوج الفائز من قمة الهلال والوحدة بكأس الملك

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يتوج ولي العهد الفائز من قمة الهلال والوحدة في نهائي أغلى الكؤوس (كأس الملك في نسخته الـ 48)، في اللقاء المنتظر، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
يسعى الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني "دياز" إلى إنقاذ موسمه بتحقيق اللقب الأغلى للمرة العاشرة في مسيرة الزعيم، بعد أن خسر السوبر السعودي وكأس آسيا وابتعد كثيرًا عن المنافسة على تحقيق لقب دوري روشن السعودي.
كما يخوض الأزرق اللقاء خاسرًا خدمات لاعبيه المؤثرين (سالم الدوسري وسلمان الفرج) بداعي الاصابة، فيما يغيب "كويلار" بسبب تراكم البطاقات.
في المقابل يأمل "فرسان مكة" تحقيق اللقب الثالث في مسيرتهم، والعودة لمجد طال انتظاره، وذلك بقيادة المدرب التشيلي "سييرا".
ويبرز في قائمة الوحدة الحارس المميز منير المحمدي، وشعلة وسط الميدان "انسيلمو" بالإضافة إلى الثنائي النشط في المقدمة يودا وفيصل فجر.