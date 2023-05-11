تحت رعاية خادم الحرمين.. ولي العهد يتوج الفائز من قمة الهلال والوحدة بكأس الملك

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يتوج ولي العهد الفائز من قمة الهلال والوحدة في نهائي أغلى الكؤوس (كأس الملك في نسخته الـ 48)، في اللقاء المنتظر، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.