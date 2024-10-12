دورة الألعاب السعودية الثالثة: "عبدالله بن فهد" يُسلِّم الذهب لأبطال الهجن

توَّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين والفائزات في منافسات سباق الهجن (رجال)، التي أقيمت اليوم السبت بميدان الجنادرية، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة.