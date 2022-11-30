على ذمة Dailymail.. "النصر" يتفق مع كريستيانو رونالدو نظير 173 مليون إسترليني سنويًا

وكانت تقارير قد ذكرت أن غالبية الأندية الأوروبية لا تستطيع شراء اللاعب؛ نظير راتبه المرتفع، وكان أوليفر كان المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، قد استبعد فكرة تعاقد ناديه مع رونالدو.