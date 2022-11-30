رياضة

على ذمة Dailymail.. "النصر" يتفق مع كريستيانو رونالدو نظير 173 مليون إسترليني سنويًا

على ذمة Dailymail.. "النصر" يتفق مع كريستيانو رونالدو نظير 173 مليون إسترليني سنويًا
محمد السيد
محمد السيد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي النصر قد اتفق مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على الانضمام للفريق في الشتوية القادمة.

وبحسب تلك التقارير الواردة في "الديلي ميل"، فإن اللاعب سيحصل على 173 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرًا فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

وكانت تقارير قد ذكرت أن غالبية الأندية الأوروبية لا تستطيع شراء اللاعب؛ نظير راتبه المرتفع، وكان أوليفر كان المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، قد استبعد فكرة تعاقد ناديه مع رونالدو.

نادي النصر
البرتغالي كريستيانو رونالدو

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