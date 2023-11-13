"telegraph" : نجما مانشستر يونايتيد وتوتنهام تحت أنظار السعودية

كشفت صحيفة "telegraph" البريطانية عن عدد من الأسماء العالمية في كرة القدم تستهدف السعودية التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن السعودية ترغب في ضم الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، والبرازيلي ريتشاليسون لاعب توتنهام في يناير القادم.
وشددت الصحيفة على أن السعودية وضعت مهاجمي مانشستر يونايتد وتوتنهام كهدفين رئيسيين لضمهما إلى جانب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ، والكوري الجنوبي سون هيونج مين .
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى الدوري السعودي للمحترفين يقومون حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على التمويل لفترة الانتقالات المقبلة، في ظل تطلع الأندية السعودية إلى ضم مهاجمين جدد من الدوري الإنجليزي الممتاز في العام الجديد.
ونجح الدروي السعودي خلال الموسم الصيفي الماضي في استقطاب أفضل النجوم العالميين مثل : كريم بنزيما، نيمار، ساديو ماني، رياض محرز، ياسين بونو، ألكسندر ميتروفيتش، أوتافيو، روبرتو فيرمينيو، إدوارد ميندي.