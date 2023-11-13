"telegraph" : نجما مانشستر يونايتيد وتوتنهام تحت أنظار السعودية

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى الدوري السعودي للمحترفين يقومون حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على التمويل لفترة الانتقالات المقبلة، في ظل تطلع الأندية السعودية إلى ضم مهاجمين جدد من الدوري الإنجليزي الممتاز في العام الجديد.