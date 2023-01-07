النصر.. مخالصة "أبوبكر".. من أجل تسجيل "كريسيتانو رونالدو"

ووفقاً لـ "الرياضية" فإن إدارة نادي النصر خالصت الكاميروني فينسنت أبوبكر، وسجلت البرتغالي كريسيتانو رونالدو محله في قائمة الفريق الرسمية. وطبقًا للمصادر نفسها، تمت مخالصة الدولي الكاميروني عصر أمس قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ12 دوريًّا، ما يعني أن عقوبة إيقاف "الدون" لمباراتين بدأت قبل المواجهة التي كسبها النصر بهدفين دون مقابل، وستكون أولى مبارياته مع الأصفر ضد الاتفاق في الجولة بعد المقبلة دوريًّا على ملعب "مرسول بارك" في الرياض العاصمة السعودية.