الأرجنتيني "لياندرو باريديس" على رادار "الهلال"

كشف موقع "vocescriticas" عن اهتمام نادى الهلال السعودي بالتعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، المعار إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
اللاعب يجيد في مركز المحور. وبحسب التقارير فإن نادي اللاعب الفرنسي لا يرغب في عودته للفريق.
وأُعير لياندرو باريديس، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى يوفنتوس في أغسطس 2022، ويلعب لباريس سان جيرمان منذ يناير 2019.
ولعب باريديس للعديد من الأندية، مثل: بوكا جونيورز، كييفو فيرونا (إعارة)، روما، إمبولي (إعارة) وزينيت سانت بطرسبرغ. كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2017.
ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة.